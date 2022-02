L'Accademia Inveruno esce sconfitto nel match contro il Morazzone

Squadra in casa

Squadra in casa Inveruno

Arriva finalmente il momento del campionato di Promozione, al via dopo un lunghissimo stop a causa Covid-19.

Tra i tanti big match, nel girone A, spicca la gara tra Accademia Inveruno e Morazzone. I padroni di casa escono sconfitti con il risultato di 0 a 2 grazie alla doppietta di Giordano, che regala i tre punti ai suoi.

I gialloblù non sono riusciti a fermare i secondi in classifica e dovranno cercare prossimaente di fare più punti possibili per stare lontani dalla zona rossa della classifica.

Nel prossimo turno non sarà però facile portare a casa bottino pieno, siccome sul loro cammino ci sarà il Meda, una delle compagini favorite per il titolo.