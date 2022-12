L'Alcione batte il Breno e resta sulla scia del Lumezzane

Squadra in casa

Squadra in casa Alcione

Continua la rincorsa al primo posto in classifica dell’Alcione grazie alla vittoria per 2 a 1 contro il Breno, in un match tutt’altro che facile.

I milanesi vanno in vantaggio subito al primo minuto cogliendo di sorpresa gli avversari grazie alla rete dalla distanza di Manuzzi.

Gli ospiti dopo solo sei minuti ritornano in partita: piazzato di Sampietro, respinta di Bacchin che prende in pieno Manuzzi che fa autogol!

Il vantaggio dell’Alcione arriva al 75’ quando Ciappellano salta più in alto di tutti su un cross dalla sinistra e infila la palla all’incrocio.

Tabellino

RETI: 1’ Manuzzi (A), 7’ Aut. Manuzzi (A), 31’ st Ciappellano (A).

ALCIONE (4-4-2): Bacchin, Soldi, Chierichetti, Piccinocchi (C) (28’ st Bonaiti), Ciappellano, Venturini (28’ st Morselli), Bagatti, Palma (37’ st Pio Loco Boscariol), Manuzzi, Tucci (28’ st Montesano), Bangal Faisal (42’ st Ortolani Della Nave). A disp. Spada, Rebaudo, Petito, Caremoli. All. Cusatis.

BRENO (4-1-4-1): Ansaldi; Boafo (35’ st Wojdyla), Brancato, Tagliani (C), Nolaschi (41’ st Fredrich); Costanzo, Mondini (39’ st Righetti), Sampietro, Tomaselli (32’ st Pelamatti); Confalonieri. A disp. Raimondi, Carminati, Turano, Cristini, Triglia. All. Soave.

ARBITRO: Spinelli di Cuneo.

ASSISTENTI: Ameglio di Torino e Gatto di Collegno.

ESPULSO: 24’ Triglia (B) rosso diretto dalla panchina.

AMMONITI: Piccinocchi (A), Montesano (A), Tomaselli (B), Boldini (B).

NOTE: Recuperi 1’ e 5’.