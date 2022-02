L'Amministratore Delegato Mauro Ferrero rileva le partecipazioni societarie della Pro Sesto

Pro Sesto 1913 comunica che Mauro Ferrero , attualmente in carica come Amministratore Delegato, ha provveduto nelle scorse settimane a rilevare le partecipazioni societarie di Pro Sesto di proprietà della Icom Sport Group Limited (25%) e del Fondo Fiduciario Arepo (10%), consolidando la sua posizione di azionista di maggioranza.

Sono confermate le cariche di Gabriele Albertini come Presidente del C.d.A., di Luca Villa come Vice Presidente del C.d.A. e di Matteo Fraschini come Direttore Generale.