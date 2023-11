L'Arconatese cade in casa contro la Tritium: il match finisce 1 a 2

Nella 15esima giornata del campionato di Serie D Girone B, l’Arconatese cade in casa contro la Tritium, mantenendo comunque due punti di vantaggio sul Calcio Caldiero Terme.

Di seguito riportiamo integralmente il post social della società gialloblù:

“Brusco stop per i ragazzi oggi a Caronno Pertusella contro la Tritium. Un avversario come aveva avvertito il nostro Mister Livieri da prendere con le pinze e la beffa è arrivata nel finale di partita. Nel primo tempo inizio intenso degli ospiti poi il sinistro di Quaggio finisce a lato e un tiro di Ferrandino viene respinto dalla difesa della Tritium.

Nella ripresa ci si mette anche la sfortuna a negarci il gol: al 9' punizione di Ferrandino e Fall di testa trova solo la traversa. Poi il vantaggio degli ospiti che prendono anche un palo ma passata di poco la mezzora pareggiamo con un grande stacco di testa di Ronzoni con il pallone sotto la traversa dopo il traversone da sinistra di Menegazzo. Al 45' Ronzoni finisce a terra in area ma per l'arbitro è tutto regolare. Nel recupero la rete della vittoria della Tritium.

Sala stampa oroblù

Giovanni Livieri, Mister: "Questa è una sconfitta che dovremo analizzare bene. Questa è una sconfitta che soprattutto ci insegna a crescere. Il nostro approccio nel primo tempo della partita di oggi non è stato certamente dei migliori: abbiamo regalato un tempo.

Nel secondo siamo stati invece molto più determinati. Questa sconfitta ci insegna che in questa categoria sono sempre fondamentali l'approccio e l'atteggiamento. Nel primo tempo siamo stati infatti lenti nel palleggio e sempre in ritardo nel difendere. Dobbiamo perciò far tesoro di questa sconfitta, perchè l'approccio deve essere sempre uguale contro ogni avversario e questa domenica non è stato purtroppo così".”