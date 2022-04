L'Arconatese soffre e guadagna tre punti contro il Desenzano Calvina

L’Arconatese soffre ma porta a casa tre punti dal proprio stadio contro un’ottima Desenzano Calvina. Al Roberto Battaglia di Busto Garolfo i padroni di casa si dimostrano in giornata lottando alla pari. Trovano il vantaggio dopo 10 minuti con Siani e il raddoppio alla mezz’ora dopo il calcio di rigore messo a segno da Santocito. I bresciani di Desenzano, però, accorciano le distanze con Marangon al 32’ su calcio di rigore. Al rientro in campo l’Arconatese spinge alla ricerca del terzo gol che arriva dopo quindici minuti con Medici. Aliu riapre nuovamente la gara al 35’, ma non basta a ribaltare il risultato. Arconatese che si porta a casa tre punti e consolida l’ottavo posto in classifica.