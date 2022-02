L’Inter Femminile soffre sino alla fine ma batte l’Empoli 3 a 2

L’Inter femminile trova una vittoria importante ai danni dell’Empoli, una partita sulla carta agevole, pensiero confermato dal risultato della prima mezz’ora, quando le ragazze di Guarino si sono ritrovate con tre reti di vantaggio, grazie a Bonetti, Njoya Ayara (dopo un intervento scomposto della ex di turno Cappelletti) e Karchouni (bello il suo diagonale rasoterra).

Tutto questo è bastato alle nerazzurre per mettere le mani sui tre punti, anche se la gara non si è esaurita nella mezz’ora citata, perché le ragazze di Ulderici hanno reagito e in chiusura della prima frazione di gioco hanno accorciato le distanze con Dompig.

Il secondo tempo ha visto la classica situazione di gestione da parte di chi ha un cospicuo vantaggio e di maggior proposizione di chi deve rincorrere, ma lo sforzo dell’Empoli porterà solo al goal del 3 a 2, siglato dalla subentrata Nocchi al 92′, troppo tardi per sperare nel pareggio.

L’Inter resta nel gruppo di alta classifica, zona in cui tutte le squadre hanno vinto e quindi la situazione di classifica è rimasta invariata.

Posizione peggiore per l’Empoli, che si trova ora ad un solo punto dalla zona retrocessione, avvicinata dal Napoli vittorioso sorprendentemente in casa della Fiorentina.

Ecco le dichiarazioni di Rita Guarino a fine gara:

“Siamo partite forte, esprimendo le nostre qualità in entrambe le fasi, ma anche per come abbiamo preparato la gara e chiuso le loro giocate: l'Empoli è molto bravo in mezzo al campo e quando lasci gli spazi ne possono approfittare. Nel secondo tempo si è vista un'altra partita, perché ci siamo abbassate troppo e abbiamo concesso troppo campo. Loro hanno sfruttato il momento positivo e non siamo state abbastanza brave a ritornare in gara. Oggi da parte delle ragazze volevo che mettessero in campo le loro qualità e fino a un certo momento l'hanno fatto bene, ma è chiaro che certi errori poi si pagano. Sono tutti aspetti su cui dobbiamo lavorare tantissimo se vogliamo competere con le squadre di vertice."

E per la quindicesima giornata di campionato si prospetta per l’Inter un turno infuocato, con la pericolosa trasferta di Roma.

Tabellino

Inter Milano Women - Empoli Femminile 3 – 2

Marcatrici: 13' Bonetti (I), 19' Ajara Njoya (I), 29' Karchouni (I), 45' Dompig (E), 91' Nocchi (E).

INTER: Durante; Sønstevold, Kathellen, Kristjánsdóttir, Landström; Karchouni, Simonetti (90' Alborghetti), Csiszàr (Santi 36'); Bonetti (74' Brustia), Ajara Njoya (74' Marinelli 7), Pandini (90' Polli).

A disposizione: Cartelli, M. Portales, Pavan, Vergani.

Allenatore: Rita Guarino

EMPOLI: Capelletti, Prugna, Dompig (75' Morreale), Cinotti, Mella, Oliviero (89' Silvioni), De Rita, Bardin (46' Bellucci), Nichele (46' Nocchi), Monterubbiano (60' Knol), Maia Ferreira.

A disposizione: Ciccioli, Sacchi, Brsic, Morreale, Nicolin.

Allenatore: Fabio Ulderici