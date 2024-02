La Curva Nord dell'Inter sarà nel nuovo album di Kanye West

Il mondo della musica e quello del calcio, negli ultimi anni, ci hanno abituato a collaborazioni sempre più frequenti.

Questa volta, però, l’elemento sorpresa ha sconvolto tutti. Il nuovo album di Kanye West, intitolato 'Vultures 1', infatti, includerà dei cori della Curva Nord dell'Inter.

No, non stiamo scherzando, anzi. I canti del tifo organizzato nerazzurro sono presenti nei crediti di due canzoni dell'album: 'Carnival' e 'Stars'. Nel primo pezzo sono elencati come "Choir vocals", mentre nel secondo come "Crowd vocals".

La stessa Curva Nord ha condiviso la notizia su Instagram, evidenziando il proprio coinvolgimento in questo progetto musicale innovativo.