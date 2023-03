La Giana Erminio non sbaglia: il Carpi é battuto 2 a 0

30ª giornata di campionato al Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato il Carpi guidato dall’ex allenatore biancazzurro Matteo Contini e ha ribaltato il risultato della gara di andata, andando a vincere 2-0 e mantenendo salda la testa della classifica.



La formazione schierata in campo da mister Chiappella vede Pirola tra i pali, linea difensiva con Previtali e Perico sugli esterni e Colombara e Minotti centrali; a centrocampo Ballabio, Pinto e Lamesta, mentre in attacco Caferri, Perna e Fumagalli.



Si parte e al 3’ c’è la prima grande occasione per la Giana, con Lamesta che lancia Fumagalli sulla sinistra, lui serve nuovamente l’accorrente Lamesta al centro dell’area, ma un difensore lo anticipa di un soffio, spedendo la palla sul fondo. All’8’ arriva il gol del vantaggio per la Giana: Fumagalli guadagna un pallone a centrocampo e parte da solo, serve Perna sulla sinistra, che con un diagonale va a segnare il suo 11° gol in campionato.



Al 21’ angolo per la Giana: dalla bandierina Pinto calcia sul secondo palo, dove svetta Minotti di testa e schiaccia la palla in rete per il raddoppio biancazzurro ed il suo secondo gol in campionato.



Al 24’ palla al Carpi, con Olivieri che dalla destra prova un tiro cross che Pirola intercetta senza problemi. Al 38’ Caferri dalla destra crossa sul primo palo, spizzata di testa di Ballabio, Ferretti smanaccia via la palla in qualche modo, Fumagalli aggancia e al volo ribatte, ma un difensore salva sulla linea.





Dopo l’intervallo, mister Contini effettua un cambio, inserendo Sall al posto di Yabre. Si riparte e al 9’ il Carpi prova ad avanzare e Castelli da fuori area va alla conclusione tesa, che sorvola la traversa non di molto.



Al 12’ il Carpi guadagna un calcio di punizione dai 25 metri, ma la conclusione diretta di Dominici è ampiamente larga. Al 13’ doppio cambio pe ril Carpi: fuori Ranelli per Laurenti e Castelli per Cicarevic. Al 17’ intervento fondamentale in anticipo di Previtali su un pallone arrivato al centro dell’area, sui piedi di Cicarevic.



Al 18’ è Calanca che aggancia un cross dalla sinistra e prova a girare a rete di testa, ma la sua conclusione è fuori. Al 22’ doppio cambio per la Giana: entrano Marotta al posto di Pinto e Mandelli al posto di Perico.



Al 24’ su rimessa laterale, palla a Perna, che serve Fumagalli sul secondo palo, conclusione in semigirata, ma Ferretti c’è. Al 31’ super intervento di Ferretti sulla conclusione di Ballabio, che in corsa cerca il pallonetto ma il portiere ospite è abile a smanacciare via saltando con un colpo di reni.



Al 35’ per il Carpi entra Laamane al posto di Sabattini e subito dopo Stanco al posto dell’infortunato Cicarevic. Al 37’ Perna dalla linea di fondo si accentra e con una conclusione in diagonale va a colpire il secondo palo. Al 40’ punizione per il Carpi, Olivieri calcia in area, ma la palla sfila fuori di poco, senza che nessun attaccante emiliano riesca ad agganciarla. Al 42’ ci prova Sall da fuori area, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Al 46’ cambio per la Giana, dentro Piazza per Lamesta.

(Comunicato Giana Erminio)



GIANA ERMINIO-CARPI 2-0



Giana Erminio (4-3-3): Pirola, Pinto (Marotta 22’ st), Perico (Mandelli 22’ st), Fumagalli, Perna, Ballabio, Colombara, Lamesta (Piazza 46’ st), Caferri, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Gaye, Brioschi, Gorghelli. Allenatore: Andrea Chiappella



Carpi (4-3-2-1): Ferretti, Sabattini (Laamane 35’ st), Dominici, Yabre (Sall 1’ st), Calanca, Boccaccini, Bouhali, Ranelli (Laurenti 13’ st), Arrondini, Olivieri, Castelli (Cicarevic 13’ st, Stanco 35’ st). A disp: Kivila, Romani, Varoli, Mollicone. Allenatore: Matteo Contini



Direttore di gara: Francesco Zago di Conegliano. Assistenti: Manfredi Scribani di Agrigento e Davide Di Dio di Caltanissetta



Marcatori: Perna 8’ pt, Minotti 21’ pt



Recupero: 1’ pt, 4’ st



Angoli: 1-4



Ammoniti: Arrondini 13’ pt, Pinto 22’ pt, Ranelli 33’ pt, Lamesta 43’ pt, Perico 12’ st



Espulsi: nessuno