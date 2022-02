La Giana Erminio vince e convince contro la Juventus Under 23

La Giana ospita la Juventus U23 per la 25ª giornata di campionato, 6ª del girone di ritorno e la batte 2-0 trovando la prima vittoria casalinga dell’anno e scalando la classifica.

Terza gara in una settimana e mister Contini prosegue con il turnover, schierando Zanellati tra i pali, con Perico, Bonalumi, Magli e Colombini sulla linea difensiva; a centrocampo Ferrari, Acella e Panatti, mentre in attacco N. Corti come prima punta, affiancato da Tremolada e Vono. Si parte e al 4’ la Giana conquista il primo calcio d’angolo della gara, grazie ad un’incursione di Tremolada sulla sinistra: lo schema porta la palla verso la porta, con Magli che di testa serve N. Corti, ma la Israel anticipa tutti.

Al 9’ N. Corti sfugge in velocità e entra in area sulla sinistra, ma viene chiuso in extremis da Israel e da un difensore bianconero. Al 15’ colpo di testa di Iocolano, che riceve palla dalla destra, ma non inquadra lo specchio. Al 19’ Vono costretto a fermarsi per un problema muscolare, mister Contini deve effettuare il primo cambio inserendo D’Ausilio al suo posto. Al 26’ grande intervento di Magli su Iocolano, che servito in profondità da Brighenti stava per arrivare a tu per tu con Zanellati.

Al 28’ punizione per la Juve all’altezza della lunetta dell’area di rigore: Iocolano calcia direttamente in porta, chiamando Zanellati alla respinta in angolo. Al 32’ su angolo per la Giana, D’Ausilio calcia sul primo palo e Panatti colpisce all’indietro di testa, ma Israel d’istinto riesce a bloccare il pallone tra le mani. Al 33’ Brighenti dalla sinistra serve in area Soule, che conclude centralmente da distanza ravvicinata, ma Zanellati para in due tempi salvando un gol già fatto. Al 39’ punizione dai 25 metri sulla destra per la Giana: D’Ausilio calcia direttamente verso la porta, ma nella mischia che si crea in area svetta su tutti Israel a bloccare.

Al rientro in campo mister Contini inserisce Pinto al posto di Perico e al 1’ la Giana guadagna un angolo: D’Ausilio calcia in mezzo all’area, Bonalumi di testa conclude, Israel respinge senza trattenere e Tremolada si avventa sul pallone, spingendolo in rete e segnando la sua seconda rete stagionale. All’11’ Brighenti serve in profondità Leone, che dall’area piccola va alla conclusione, ma Zanellati gli dice di no. Al 15’ doppio cambio nella Giana: dentro Magri per Acella e A. Corti per N. Corti.

Al 17’ doppio cambio anche per la Juve, con Cudgig che rileva Compagno e Zuelli invece Leone. Al 20’ raddoppio per la Giana con D’Ausilio, che riceve un assist da A. Corti, velo di Colombini e dalla destra con un rasoterra in diagonale batte Israel con il suo primo gol in campionato. Al 22’ cambio per la Juve, con Poli che rileva Stramaccioni e Sekulov CHE rileva Soule. Al 23’ su calcio d’angolo per la Juve Brighenti di testa colpisce il palo, ma un seguente fallo sul portiere fa fermare il gioco. Al 26’ secondo giallo a Barbieri, costretto a lasciare anzitempo il campo, lasciando la Juve in dieci uomini.

Al 28’ cambio nella Giana: Carminati al posto di Tremolada. Al 36’ mister Zauli sostituisce Iocolano con Palumbo. Al 41’ Giana vicinissima al tris, D’Ausilio in ripartenza palla al piede arriva in area tallonato da un difensore, passa a Colombini che conclude, ma Israel con una mano sfiora la palla e devia in angolo. Al 45’ ancora la Giana sfiora il gol con A. Corti, che dalla destra conclude in diagonale mandando fuori di pochissimo oltre il secondo palo. Al 47’ D’Ausilio in ripartenza arriva sino all’area piccola, ma ancora una volta è Israel a distendersi e a parare la sua conclusione.

GIANA ERMINIO-JUVENTUS U23 2-0

GIANA ERMINIO (4-3-3): Zanellati, Perico (Pinto 1’ st), Bonalumi, Magli, Colombini, Ferrari, Acella (Magri 15’ st), Panatti, Tremolada (Carminati 28’ st), N. Corti (A. Corti 15’ st), Vono (D’Ausilio 19’ st). A disp: Reggiani, Casagrande, Perna, Piazza, Gulinelli, Toure. Allenatore: Matteo Contini

Juventus U23 (4-2-3-1): Israel, Leo, Riccio, Stramaccioni (Poli 22’ st), Barbieri, Leone (Zuelli 17’ st), Miretti, Compagnon (Cudrig 17’ st), Soule (Sekulov 22’ st), Iocolano (Palumbo 36’ st), Brighenti. A disp: Raina, Siano, Anzolin, Verduci, Boloca.