La Pro Sesto batte 3 a 0 la Pro Patria a domicilio

Serie C

Serie C Girone A

La Pro Sesto affronta la gara esterna con la Pro Patria da ultima in classifica, distanziata di sette punti dai padroni di casa, sulla carta favoriti nel turno infrasettimanale.

Ma, come è noto, nel calcio non c’è nulla di scontato e alla fine i ragazzi di Di Gioia ottengono la massima posta in palio con un roboante 3 a 0.

Nel primo tempo è la Pro Patria a condurre le danze e a rendersi pericolosa a più riprese, mentre gli ospiti, attendisti, si dimostrano propositivi solo alla mezz’ora, con un tiro di Pecorini che però non impensierisce più di tanto Caprile.

La squadra di Prina dimostra per tutta la prima frazione di gioco una certa superiorità territoriale, ma non riesce a concretizzare.

Secondo tempo con andamento differente, e dopo un quarto d’ora De Sena mette a frutto una respinta di Caprile e porta in vantaggio la Pro Sesto.

Deciso il forcing dei padroni di casa ma al minuto 83’ arriva il raddoppio che determina la resa: è Adamoli che brucia difesa e portiere su un’azione di contropiede impostata da Gattoni.

La rete del definitivo 0-3 è di Ghezzi ed è frutto di un’altra azione di rimessa finalizzata dall’attaccante da poco entrato.

Il prossimo turno vedrà la Pro Sesto accogliere il Piacenza con uno morale decisamente superiore rispetto a quello successivo alla sconfitta casalinga di domenica scorsa.

Impegno sulla carta proibitivo quello delle Pro Patria, che farà visita alla capolista Südtirol, ma la partita di oggi ha ribadito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non esistono partite a cui si può attribuire un risultato a priori.

PRO PATRIA 1919 – PRO SESTO

0 – 3 (0 – 0)

Marcatori: 14′ s.t. De Sena (PRS), 39′ s.t. Adamoli (PRS), 45′ s.t. Ghezzi (PRS)

PRO PATRIA: Caprile, Molinari, Saporetti, Boffelli, Colombo (29′ s.t. Vezzoni), Ferri, Nicco, Ghioldi (s.t. 16 Fietta), Pierozzi, Stanzani (11′ s.t. Piu), Castelli (11′ s.t. Pesenti).

A disposizione: 12 Mangano, 2 Vaghi, 22 Bergamo, 24 Giardino.

All. Prina.

PRO SESTO: Del Frate, Pecorini, Toninelli, Della Giovanna (1′ s.t. Ghezzi), Mazzarani, Gattoni, Cerretelli (11′ s.t. Marchesi), Sala (11′ s.t. Brentan), Scapuzzi; De Sena (29′ s.t. Grandi), Marilungo (20′ s.t. Adamoli).

A disposizione: 22 Serra, 3 Maldini, 7 Capelli, 8 Gualdi, 16 Lucarelli, 20 Capogna, 23 Giubilato.

All. Di Gioia.

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina