La Pro Sesto batte la Pergolettese e continua la sua striscia di vittorie

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Sesto

La 28esima giornata del girone A di Serie C mette di fronte Pro Sesto e Pergolettese.

Sono in palio punti che pesano, con i padroni di casa che, grazie alle vittorie contro Piacenza e Pro Patria, hanno fatto un considerevole balzo in avanti posizionandosi al diciottesimo posto con 26 punti, a due sole lunghezze dalla Pergolettese, squadra un po' in crisi visto che nelle ultime cinque gare ha realizzato tre soli punti conseguenti a tre pareggi.

Primi minuti di studio e di equilibrio, ma all’ 8’ sono gli ospiti, alla prima vera occasione, ad andare in vantaggio con Bariti con un tiro fulminante.

La Pro Sesto subisce il colpo e fatica a reagire, e i ragazzi di Lucchini gestiscono agevolmente il vantaggio.

Al 30’ arriva il pareggio, a seguito di un’azione da calcio d’angolo battuto da Adamoli: è Caverzasi che trova il tocco vincente ravvicinato e supera Galeotti.

Passano pochi minuti e la Pro Sesto ribalta il risultato con Marchesi, che insacca con un potente tiro dalla distanza. E siamo al 36esimo.

Sono pochi i minuti che separano dalla fine del primo tempo e la reazione ospite non si concretizza: si va al riposo sul risultato di 2 a 1.

La seconda frazione di gioco inizia sulla falsariga del finale di primo tempo, ma la spinta verso il pareggio non si traduce in pericolosità.

Al 79′ arriva l’episodio che potrebbe cambiare l’esito del match: secondo cartellino giallo per Mazzarani, che lascia quindi la Pro Sesto in dieci uomini, con la gara che prende un bivio tutto in salita.

Assedio ovvio della Pergolettese che resta però sterile e il risultato non cambierà più.

La Pro Sesto vola a 29 punti superando la Pegolettese e tirando un sospiro di sollievo, anche se dietro all’angolo c’è la trasferta di Padova, squadra seconda in classifica.

Più agevole sulla carta il match che dovrà disputare la Pergolettese, in casa contro il Fiorenzuola.

Tabellino Pro Sesto - Pergolettese 2 - 1

MARCATORI: 8' pt D. Bariti (P), 30' pt D. Caverzasi (PS), 36' pt F. Marchesi (PS)

PRO SESTO: F. Del Frate, D. Caverzasi, D. Toninelli, S. Pecorini, F. Mazzarani, T. Gattoni, F. Marchesi, A. Adamoli, A. Ghezzi, R. Capogna, L. Scapuzzi

A disposizione: F. Serra, M. Brentan, A. Capelli, F. Cerretelli, F. Della Giovanna, C. De Sena, L. Giubilato, D. Grandi, L. Gualdi, M. Lucarelli, C. Maldini, G. Marilungo

All: Di Gioia Stefano

PERGOLETTESE: C. Galeotti, D. Bariti, M. Lucenti, A. Alari, L. Villa, S. Girelli, K. Varas Marcillo, M. Zennaro, F. Lepore, F. Scardina, M. Morello

A disposizione: M. Soncin, R. Cancello, M. Ferrara, M. Fonseca, A. Mazzarani, N. Mercado, R. Moreo, V. Nava, M. Piccardo, A. Satariano, N. Verzeni, H. Vitalucci

All: Lucchini Stefano