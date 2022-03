La Pro Sesto cade a Padova ma non sfigura

Nella 29° Giornata del Campionato di Serie C, Girone A, si affrontano il Padova e la Pro Sesto, squadre divise da ben 31 punti a favore dei veneti, e anche se nel calcio non c’è mai nulla di scontato, è cosa certa che i numeri siano in grado di certificare il valore di una squadra.

I ragazzi di Pasca hanno ben figurato contro un team più forte, e a fine gara il pensiero della società è stato espresso dal Direttore Sportivo Jacopo Colombo: “Non era con il Padova che dovevamo prendere i nostri punti, dispiace perché nel primo tempo non siamo quasi scesi in campo e questo proprio non va bene. Mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto nella ripresa, in cui si è vista la vera Pro Sesto. Il Padova se non ci fosse il Südtirol vincerebbe il campionato a mani basse ha una proprietà di palleggio incredibile e ha mostrato tutta la sua forza”.

Nel primo tempo Padova padrone del campo e doppia rete a sintetizzare la supremazia, non solo territoriale.

La cronaca delle reti.

Al 18° Bifulco entra in area e prova a concludere in rete, ma viene atterrato da Giubilato. Rigore decretato senza indugi e battuto da Ronaldo che insacca.

Il raddoppio arriva al 30°, quando Bifulco, ancora lui, scatta sul filo del fuorigioco su lungo lancio di Ronaldo e batte Del Frate: favore ricambiato tra i due giocatori “padovani”.

La prima frazione di gioco vede quindi una sola squadra in campo, che merita il risultato di 2 a 0.

Molto meglio per gli ospiti la seconda frazione di gioco, con una maggior presenza in campo e un incremento dell’intraprendenza, propositività che porta ad accorciare le distanze: siamo al 32’ e Cerretelli si incarica di battere una punizione che si insacca dopo che la palla viene sfiorata da Ghezzi, posto al centro dell’area.

Il risultato non cambierà più, ma resta la soddisfazione per la Pro Sesto di aver giocato un tempo alla pari con una squadra di livello superiore.

E ora arriva la Juventus U23 e si spera in un risultato diverso.

TABELLINO (2-1)

Marcatori:

Ronaldo (Rig. Al 20’ pt), Bifulco (31’ pt), Cerretelli (32’ s.t.)

PADOVA: Donnarumma; Kirwan, Pelagatti, Monaco, Curcio; Busellato (7' Hraiech), Ronaldo (91' Settembrini), Dezi (70' Della Latta); Chiricò, Ceravolo (70' Cissè), Bifulco (70' Jelenic).

A disposizione: Vannucchi, Fortin, Valentini, Santini, Germano, Terrani, Nicastro. All. Oddo

PRO SESTO: Del Frate; Pecorini, Caverzasi, Maldini; Giubilato (58' Ghezzi), Gattoni, Marchesi (75' Lucarelli), Adamoli (75' Brentan); Marilungo (58' Capelli), Capogna, Scapuzzi (37' Cerretelli).

A disposizione: Serra, Della Giovanna, Gualdi, Grandi, Sala, De Sena, Toninelli.

All. Pasca

Arbitro: Mario Saia di Palermo (assistenti Somma-Fine)