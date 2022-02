La Pro Sesto perde in casa di misura contro la Feralpisalo’

La Pro Sesto, nella 26° giornata del Campionato di Serie C, Girone A, ospita la FeralpiSalò, e i 22 punti di distacco tra le due squadre la dicono lunga sul rendimento che, sino a questo momento, ha caratterizzato i due percorsi.

Purtroppo, il gap è aumentato a fine partita, per effetto di una sconfitta di misura maturata a tre minuti dalla fine del tempo regolamentare, quando il risultato di parità sembrava essere dietro l’angolo.

La Pro Sesto, dopo aver cambiato molto in sede di mercato invernale, veniva dal motivante successo di Trieste, ma è ora ultima in classifica, raggiunta dal Legnago.

Malgrado la grande differenza di classifica, il match si è dimostrato molto equilibrato, e come dirà a fine gara mister Vecchi, i salodiani hanno subito a lunghi tratti l’aggressività di una squadra che non ha mai mollato. Certo, il campo allentato non ha aiutato, ma per tutto il primo tempo i ragazzi di Di Gioia non hanno demeritato, anzi.

Nel secondo tempo è più viva la FeralpiSalò, che concretizza con un goal che, come spesso le capita, arriva nella parte finale della gara.

Sono queste la gare in cui il risultato si può sbloccare solo per una prodezza personale o per un errore e in questo caso è il portiere di casa che, al 42’, non trattiene un cross da sinistra e regala a Balestrero il più facile dei goal, il suo settimo in stagione.

In una partita dura ma mai cattiva, i verdeblù conquistano tre punti importanti per il loro cammino mentre la Pro Sesto deve fare ora i conti con una posizione di classifica certamente complicata, ma con l’obiettivo salvezza ancora possibile.

Tabellino Pro Sesto - FeralpiSalò 0 - 1

MARCATORI: 42' st D. Balestrero (F)

PRO SESTO: F. Del Frate, F. Mazzarani, D. Toninelli, C. Maldini, D. Caverzasi, T. Gattoni, A. Sala, M. Brentan, D. Grandi, A. Ghezzi, L. Scapuzzi

A disposizione: F. Bagheria, L. Giubilato, A. Adamoli, M. Lucarelli, F. Cerretelli, L. Gualdi, F. Marchesi, M. Ferrero, A. Capelli, R. Capogna, C. De Sena, G. Marilungo

All: Di Gioia Stefano

FERALPISALO’: V. De Lucia, F. Bergonzi, E. Pisano, L. Bacchetti, N. Corrado, L. Guidetti, D. Balestrero, M. Castorani, L. Miracoli, L. Siligardi, S. Guerra

A disposizione: L. Liverani, A. Porro, T. Farabegoli, E. Salines, S. Zanini, A. Girgi, M. Corradi, L. Damonte, D. Hergheligiu, D. Di Molfetta, D. Luppi

All: Vecchi Stefano

AMMONITI: L. Scapuzzi (P), F. Marchesi (P), L. Guidetti (F), D. Balestrero (F), M. Castorani (F)