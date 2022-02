La situazione dopo i recuperi nel campionato di Eccellenza A

Nei recuperi infrasettimanali di Eccellenza Girone A, sono andati in scena tantissimi match di alto livello.

L’Ardor Lazzate non è riuscita ad andare oltre l’1 a 1 contro la Vergiatese, in uno scontro diretto per due contendenti ai playoff.

Il Base 96 Seveso, non porta a termine il compito di uscire dalla zona playout, pareggiando contro l’Acc Pavese S.Genesio, in una gara altamente equilibrata.

Sorprendente la goleada della Castanese in casa del malcapitato Calvairate, in un match che non ha mai avuto storia, terminato con il risultato di 0 a 6.

Il Settimo Milanese non riesce nell’impresa di rubare punti alla capolista Varesina, ma sulla carta non era questa la partita per provare a risalire la classifica, la partita termina 2 a 0.