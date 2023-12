Lapo Nava è stato a un passo dall'esordio con il Milan: ecco il motivo

Clamoroso retroscena rivelato dalla “Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna, riguardante il Milan.

Secondo quanto riportato dal giornale, nella gara contro la Fiorentina del 25 novembre, Stefano Pioli si era quasi convinto a far esordire il portiere Lapo Nava.

Il motivo? Poco prima della partita, Mike Maignan e Antonio Mirante erano vicini ai 40 di febbre, quasi del tutto impossibilitati a scendere in campo. Vista l’ulteriore assenza di Sportiello, il figlio d’arte avrebbe dovuto difendere i pali della propria squadra del cuore ma, alla fine, il portiere francese avrebbe deciso di scendere in campo lo stesso per aiutare i propri compagni.