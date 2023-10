Lautaro Martinez, giudicato colpevole di licenziamento ingiusto della babysitter affetta da malattia terminale: "Non permetterò che la mia famiglia venga infangata"

Come riportato da Ansa, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato condannato dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, per aver licenziato in maniera illegittima una giovane babysitter da lui impiegata per la cura di sua figlia.



Secondo quanto riportato, all'inizio, sembrava che tutto procedesse regolarmente. Martinez avrebbe assunto la giovane donna, di soli 27 anni, per assicurare la cura di sua figlia.



Pochi mesi dopo la babysitter sarebbe stata ricoverata in ospedale a causa di dolori addominali molto acuti e alcuni test avrebbero rivelato una scioccante verità: la donna sarebbe stata affetta da una malattia terminale, senza possibilità di cura.



Mentre combatteva contro questa spietata malattia, la giovane babysitter avrebbe ricevuto una brutta notizia: il suo licenziamento da parte di Lautaro Martinez. Le ragioni dietro questa decisione si baserebbero su un superamento dei limiti consentiti per le assenze per malattia.



Il tribunale di Milano ha stabilito che questo licenziamento è illegittimo e ingiusto e Martinez è ora chiamato a risarcire la famiglia della giovane donna.



Non si è fatta attendere la risposta dell’attaccante sui propri social, che riportiamo con una traduzione in italiano integrale :



“Per molto tempo ho scelto di tacere, per rispetto nei confronti di una famiglia che, purtroppo, non ci ha mai rispettato. Ma non permetterò che la mia famiglia venga infangata.







Abbiamo assunto una persona già ammalata, una cara amica, fino a quando la sua salute non le ha impedito di lavorare. Abbiamo fatto molto per lei e la sua famiglia. Abbiamo pagato i biglietti affinché potessero raggiungerci, abbiamo cercato letti all'ospedale quando era in uno stato critico, l'abbiamo aiutata a ricevere le cure di cui aveva bisogno e abbiamo trovato un alloggio per la sua famiglia. Abbiamo dovuto convincere sua madre a venire a prendersi cura di sua figlia, che purtroppo stava morendo.







Abbiamo dato tutto. Abbiamo aspettato pazientemente che sua figlia, durante la sua agonia, non fosse più in grado di intendere e volere, e ci ha cercato per ottenere denaro. E lo ha fatto non solo durante la malattia, ma anche dopo la sua morte. Questo tentativo non poteva che finire male. Era impossibile andare diversamente.







Ora, dopo che è stata pronunciata la sentenza e non hanno ottenuto un solo euro, poiché non avevano diritto, e il nostro aiuto, un aiuto veramente significativo, è stato offerto quando dovevamo farlo, stanno cercando di diffamare la nostra immagine?







Che tipo di persona bisogna essere per cercare di sfruttare la morte di un bambino per ottenere denaro? Questa famiglia, i Lizzola - Lembo, è veramente disgustosa. Andate a lavorare!"