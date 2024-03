Lautaro rinnova? Torna a parlare l'agente: "Ora la cosa importante è raggiungere gli obiettivi dell’Inter"

Dopo tanto silenzio, è tornato a parlare Alejandro Camano, l’agente di Lautaro Martinez.

Come ogni volta, la domanda più frequente fatta dai giornalisti quale può essere? Ovviamente, “Quando rinnova Lautaro?”.

La trattativa va avanti dal 2023 e non sembra potersi chiudere molto in fretta, soprattutto perché c’è da trovare una quadra per lo stipendio, con l’Inter che non vorrebbe andare sopra agli 8 milioni di euro netti.

L'agente ai microfoni di FcInter1908.it ha dichiarato: "Siamo sempre in contatto con la dirigenza, c’è un ottimo rapporto. Quanto manca per il rinnovo? Lautaro ha un contratto fino al 2026! Ha un grande rapporto con l’Inter, è il capitano. Ora la cosa importante è raggiungere gli obiettivi dell’Inter e far felici i tifosi. E noi continueremo a lavorare per il futuro di Lautaro e dell’Inter insieme. Non c’è alcuna fretta, siamo tutti assolutamente tranquilli".