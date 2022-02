Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

La 27° giornata si apre con il match tra Milan e Udinese, importantissimo per i rossoneri che devono tornare a vincere dopo il brutto stop contro la Salernitana per poter rimanere in vetta.

Kessié torna titolare a centrocampo insieme a Tonali, in attacco Giroud supportato da Messias, Brahim Diaz e Leao mentre Cioffi sceglie ancora di mettere in panchina Pereyra.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Beto, Deulofeu. All.: Cioffi.