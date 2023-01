Le formazioni ufficiali di Inter-Empoli

Continua in questo lunedì la 19a giornata di Serie A, dove si affrontano Inter ed Empoli, in un match importantissimo per i nerazzurri, che con una vittoria potrebbero restare attaccati al Napoli capolista.

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Cambiaghi, Bajrami; Caputo.