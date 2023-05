Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Dopo la delusione del turno infrasettimanale contro la Cremonese, il Milan affronta un match complicatissimo, in uno dei momenti più difficili della stagione, contro la Lazio di Sarri, concorrente per un posto in Champions League.

Se i rossoneri vogliono entrare nelle prime quattro, dovranno cercare di portare a casa i tre punti contro una delle squadre più in forma del campionato, per poi buttarsi con la testa al derby.

Dopo l’ampio turnover, mister Pioli dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, con Kjaer, Tomori e Hernandez di nuovo titolari nel reparto difensivo, Krunic e Tonali in mezzo al campo e Messias, Leao, Bennacer dietro l’unica punta Giroud.

Anche i biancocelesti dovrebbero schierare una formazione senza alcun turnover, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni pronti a fare male alla retroguardia del Milan.

Le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri