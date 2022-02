Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Ritorna l’anticipo del venerdì in Serie A, questa volta ad affrontarsi ci sono Milan e Udinese, in un match importantissimo per i rossoneri che non possono permettersi passi falsi dopo il brutto pareggio contro la Salernitana.

Sulla carta, negli ultimi anni, questa gara è sempre stata molto ostica per i ragazzi di Pioli, che soffrono la difesa rocciosa dei bianconeri.

Le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Benkovic, Jajalo, Soppy, Arslan, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Success, Nestorovski.