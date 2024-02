Il presidente di Lega Pro Matteo Marani e il Segretario Generale Emanuele Paolucci hanno fatto visita alla Giana Erminio

"Giornata di incontri istituzionali per il presidente di Lega Pro Matteo Marani e il Segretario Generale Emanuele Paolucci. Nel pomeriggio i vertici di Lega Pro hanno fatto tappa a Gorgonzola, dove sono stati ospiti della Giana Erminio

Ad accoglierli il vicepresidente con delega all’area tecnica Cesare Albè, il Responsabile della gestione Angelo Colombo, il consigliere Osvaldo Vallese e il responsabile del Settore giovanile Enrico Albè, con cui si sono proficuamente confrontati durante un vero e proprio tour dello Stadio “Città di Gorgonzola”. Molteplici i temi affrontati: dai benefici in termini di visibilità con l’ingresso di Sky e NOW allo stato dell’arte dell’impiantistica sportiva in Italia.

“Sono molto felice di essere qui oggi e di poter vedere da vicino una realtà di cui la Serie C NOW va fiera. La Giana Erminio è esempio di ottima gestione, di competenza, e rappresenta il modo corretto di fare calcio. Una società che punta molto sui giovani è sana ed è sostenibile, proprio come vuole essere la Serie C NOW”- ha commentato il presidente Marani a seguito della visita."

(Comunicato Giana Erminio)