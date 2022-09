Il Legnano acquista l'attaccante 'classe 99 Riccardo Forte

Non si ferma il mercato del Legnano che, dopo la sconfitta nella prima giornata in casa del Bra, chiude un ulteriore rinforzo in attacco, ingaggiando il classe '99 Riccardo Forte.

Il comunicato della società:

"Un ulteriore rinforzo per il reparto offensivo. Quest’oggi ha siglato l’accordo con il Legnano la punta classe 1999 Riccardo Forte.



Prodotto del settore giovanile del Milan, il 23enne vanta 34 presenze in Serie C e oltre 40 in Serie D. Forte arriva al Mari dopo una stagione da protagonista con la maglia del Casale: per lui 15 gol in campionato e un gol nei play off disputati dai bianconeri. Ecco quindi l’attaccante potenzialmente da doppia cifra che mancava per completare un attacco che a Bra ha già dimostrato di poter essere prolifico.



Benvenuto a Legnano, Riccardo."