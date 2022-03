Ufficiale, il Legnano acquista un nuovo estremo difensore

Novità in casa Legnano, dopo l’infortunio del portiere Giovanni Russo-di cui ancora non si conosce l’identità-corre ai ripari e acquista il classe 2003 Riccardo Tolomeo, ex Trastevere e Alma Juventus Fano.

Il numero 1 andrà ad aiutare l’esperto Luca Tamma che dovrà difendere i pali dei lilla nelle prossime gare di campionato.

L’inserimento di questo nuovo tassello nella rosa allestita dal DS Pogliani dimostra l’ambizione della squadra che vuole a tutti i costi i playoff.

Nei prossimi giorni si attendono novità sulle condizioni di Russo.