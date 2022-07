Il Legnano acquista il giovane classe 2004 Maurizio Silvestre

Continuano gli acquisti in casa Legnano, questa volta a entrare a far parte della rosa è un giovane classe 2004, Maurizio Silvestre.

Il comunicato del club:

“L’A.C. Legnano si muove anche sui giovani, le quote che dovranno essere parte integrante dell’undici titolare della prossima stagione.

Diamo così il benvenuto a Maurizio Silvestre, difensore centrale classe 2004 in arrivo dalla Caronnese. Cresciuto nelle giovanili dell’Accademia Inter, dove ha fatto tutta la trafila giovanile fino agli Allievi. Poi il passaggio alla Caronnese, lo scorso anno punto di forza della Juniores Nazionale rossoblù. Con la quale ha conquistato i playoff, mettendo a segno in stagione anche 2 gol.

In orbita prima squadra, ora arriva a Legnano per dare il via alla sua carriera tra i senior.

Benvenuto a Legnano, Maurizio.”