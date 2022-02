Il Legnano batte 1 a 0 La Brianza Olginatese e sogna i playoff

Il Legnano batte di misura la Brianza Olginatese e compie un importante salto in avanti in ottica playoff nel Campionato di Serie D, Girone B.

Sulla carta una partita agevole per i ragazzi di Sgrò, che però si trova in piena emergenza per le assenze derivanti da squalifiche e infortuni.

Formazione quindi inedita e panchina ben nutrita di giovai e inesperti.

Alla fine, l’1 a 0 non disegna appieno una realtà che ha visto i padroni di casa protagonisti di una vittoria convincente, oltre il responso numerico.

La rete è opera di Quaggio, tra i migliori in campo, che al 29’ raccoglie di testa un calcio d’angolo di Confalonieri.

Pogliani, Direttore Sportivo del Legnano, a fine gara ha così commentato:

“Oggi tutta la squadra ha disputato una partita ordinata, di grande orgoglio e valore morale in quanto avevamo fuori sette giocatori tra squalificati ed infortunati. Quelli che giocano, però, sono sicuramente all’altezza e danno tutto andando oltre l’ostacolo. Il merito di questo è da attribuire al tecnico e a tutto il gruppo squadra. Per quanto riguarda Quaggio lo seguivo già prima di venire qui, perché mi piace molto seguire anche le categorie inferiori dove ci sono giocatori bravi tanto quanto lui.

Il segreto della squadra è che si aiuta molto perché sono amici anche fuori dal campo. Questo è un merito sia della società che dello staff tecnico. Per quanto riguarda gli infortunati probabilmente in settimana recupereremo Becchi, mentre Beretta, Robbiati e Ronzoni hanno tempi più lunghi”.

Domenica prossima il Legnano farà visita alla Casatese per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per i playoff. La Brianza Olginatese ospiterà invece il Crema per una sfida cruciale in chiave salvezza.

TABELLINO

Legnano – Brianza Olginatese 1-0 (1-0)

Gol: 29′ Quaggio (L)

Legnano: Russo, Caradonna, Moracchioli. Barbui, Bettoni, Di Lernia, Barazzetta (86′ Tondi), Bingo (68′ Bertoli), Ravasi, Confalonieri, Quaggio.

A disposizione: Tamma, Febbrasio, Iacovelli, Todaj, Di Benedetto, Focone, Eboa.

Allenatore: Sgrò (in tribuna perchè squalificato)

Brianza Olginatese: Colnago, Guanziroli (73′ Doguet), Brini (73′ Fischietti), Cavagna, Viganò, Bernacchi (78′ Tarasco), Belingheri, Panzetta (89′ Corbetta), Momentè, Speziale (57′ Ekuban), Crema.

A disposizione: Colombo, Ruggeri, Rada, Redaelli.

Allenatore: Motta.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Ammoniti: Barbui (L), Russo (L), Ravasi (L), Caradonna (L), Quaggio (L), Bernacchi (B), Fischietti (B)