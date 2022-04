Il Legnano batte il Brusaporto e consolida le speranze in zona playoff

Squadra in casa

Il Legnano torna a vincere in casa, battendo il Brusaporto in uno scontro diretto di grande valenza se si pensa alla zona playoff: i tre punti permettono ai lilla di mantenere il terzo posto in classifica, ma ora ad un solo punto dal team allenato da Mister Carobbio.

I ragazzi di Sgrò hanno giocato alla pari contro una squadra molto forte, sapendo inoltre reagire allo svantaggio iniziale.

Ma andiamo con ordine.

Partono forte i padroni di casa che al 7’ sfiorano la rete di testa con capitan Gasparri. Dopo un minuto, è Ravasi, ancora di testa, che spedisce fuori di poco.

Si scuotono gli ospiti e Consonni impensierisce Tamma che devia in corner.

Il fuoco sacro della prima parte di gara scema e non si registrano grosse occasioni per il resto del primo tempo.

Passano una manciata di minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco e il Brusaporto si porta in vantaggio con Valsecchi, che dalla lunghissima distanza inventa un destro che si insacca sotto la traversa.

La reazione è immediata e si concretizza al 57’, con Caradonna che, dal limite dell’area, calcia di destro e trova l’angolo dopo che la palla si incunea nel groviglio di gambe presenti in area.

L’entusiasmo porta il Legnano a spingere ancora e al 69’ arriva il gioiellino di Gasaparri, che in area di rigore stoppa di petto e con una rovesciata spettacolare trafigge Aceti.

Mancano venti minuti alla fine e Sgrò sceglie di ridurre il rischio, passa ad una difesa a cinque e tale accorgimento tattico limita la spinta offensiva del Brusaporto, a cui resteranno solo innocui tiri dalla distanza.

Vittoria meritata per il Legnano e ora testa alla partita casalinga contro il Crema, sulla carta partita abbordabile

TABELLINO

Legnano – Brusaporto 2-1 (0-0)

Gol: 48′ Valsecchi (B), 58′ Caradonna (L), 68′ Gasparri (L)

Legnano: Tamma, Caradonna, Barbui, Bini, Robbiati, Bertoli (64′ Moracchioli), Beretta (38′ Bingo, 74′ Becchi), Confalonieri, Quaggio, Ravasi (53′ Ronzoni), Gasparri.

A disposizione: Tolomeo, Bertonelli, Bettoni, Barazzetta, Febbrasio.

Allenatore: Sgrò.

Brusaporto: Aceti, Siciliano (83′ Sokhna), Menni, Guidelli, Cortinovis, Beduschi, Valsecchi, Consonni (46′ Forlani), Vitali (73′ Ferraro), Galelli (73′ Stefanoni), Iori.

A disposizione: Brevi, Previtali, Del Fiore, Rodolfi, Apollonio.

Allenatore: Carobbio.

Arbitro: Giaquinto di Parma.

Ammoniti: Consonni (B), Guidelli (B), Ravasi (L), Caradonna (L).