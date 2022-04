Il Legnano batte il Crema e si conferma al quarto posto

La 32° giornata di Serie D Girone B mette di fronte il Legnano e il Crema, una partita sulla carta favorevole ai ragazzi di Sgrò, ma ogni gara fa storia a sé e tutti i punti vanno sudati. Certo è che la vittoria dei padroni di casa è il frutto di un’ottima prestazione e appare quindi meritata.

Il Legnano prova a fare la partita, e la prima grande occasione da rete arriva al 13’, quando Ronzoni spedisce di testa sopra alla traversa su cross di Di Lernia. I Lilla continuano a spingere e Ravasi poco più tardi sfiora il palo.

Il Crema non è solo spettatore ma fa la sua parte, e al 22’ colpisce una clamorosa traversa con Ferretti, su passaggio di Bigotto: Tamma devia sul palo e l’azione sfuma.

Al 33’ i padroni il Legnano passa in vantaggio con Ronzoni, che è il più lesto a raccogliere un pallone che staziona al limite dell’area e lo indirizza nell’angolino, dove Ziglioli non riesce ad arrivare. Ma gli ospiti trovano subito la rete dell’equilibrio: errore della difesa e palla a Bigotto che calcia di prima intenzione, Tamma respinge ma la palla resta in area e arriva a Cerasani che insacca nell’angolino.

La prima frazione di gioco finisce col risultato di 1 a 1.

Alla ripresa del gioco bastano sei minuti al Legnano per tornare in vantaggio grazie a Caradonna, che sorprende Ziglioli con una bella parabola dal limite dell’area. L’ingresso di Quaggio aiuta ulteriormente il Legnano nella spinta propulsiva, col centravanti che si mette in luce nel ruolo di assistman e fornisce due palle preziose, prima Gasparri e poi a Ravasi, ma entrambi sprecano le facili occasioni.

Il Crema va vicino al pareggio, in un’occasione col neoentrato Rinaldini con una girata improvvisa e poi con Mandelli, che al 26’ tira dalla distanza e scheggia la traversa.

Sgrò corre ai ripari e irrobustisce la difesa con gli inserimenti di Bettoni e Beretta e prova a giocare di rimessa. In questo contesto si esalta ancora Quaggio, che prima, con un colpo di tacco, libera Ravasi in area il quale crossa per Beretta che sbaglia di testa; ma al 42’ si mette in proprio con un destro all’incrocio che porta a tre le reti per i lilla, ovvero la sicurezza dei tre punti.

Il legnano si conferma al quarto posto con 56 punti a pari merito con la Folgore Caratese a -1 dal Brusaporto secondo, vincente per 3-1 sul Desenzano Calvina. Sempre 5, invece, i punti di vantaggio sulla sesta in classifica, ovvero la Virtus Ciserano Bergamo. Crema che invece rimane al 12° posto con 41 punti, a +7 sulla zona playout.

Giovedì il Legnano farà visita a uno Sporting Franciacorta umiliato oggi dal Villa Valle con un 6-1 tennistico, mentre il Crema ospiterà proprio i bergamaschi al Voltini.

IL TABELLINO

Legnano-Crema 3-1 (1-1)

Marcatori: pt: 33′ Ronzoni (L), 35′ Cerasani (C); st: 6′ Caradonna (L), 42′ Quaggio (L).

Legnano: Tamma, Caradonna, Barbui (27′ st Bettoni), Bini, Robbiati (19′ st Becchi), Di Lernia, Bertoli, Bingo (13′ st Quaggio), Ravasi, Ronzoni (41′ st Confalonieri), Gasparri (27′ st Beretta). A disposizione: Tolomeo, Bertonelli, Todaj, Barazzetta.

Allenatore: Sgrò.

Crema: Ziglioli, Cerri, Costabile, Erman (32′ st Bignami), Ruffini, Solerio (32′ st Bia), Cerasani, Mandelli, Ferretti, Poledri (42′ st Bertelli), Bigotto (13′ st Rinaldini).

A disposizione: Pennesi, Baggi, Meleqi, Mapelli, Cocci.

Allenatore: Bellinzaghi.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Ass. Dattilo e De Simone).

Ammoniti: Erman (C), Robbiati (L), Rinaldini (C).