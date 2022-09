Legnano bis: i lilla battono il Pinerolo e ottengono la seconda vittoria consecutiva

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Seconda vittoria consecutiva per il Legnano che non fatica nel turno infrasettimanale contro il Pinerolo e porta a casa tre punti importantissimi.

Passano solo 6 minuti e i padroni di casa passano in vantaggio: Vernocchi pennella un cross perfetto dalla destra per capitan Arpino, che di testa non sbaglia.

Al 24’ Gjura colpisce la palla di mano in area, l’arbitro non ha dubbi e fischia un calcio di rigore. Sul dischetto va Romano che spiazza l’estremo difensore avversario.

Nel secondo tempo i lilla chiudono il match dopo pochi minuti, con un’azione uguale a quella del primo goal. Vernocchi batte un insidioso calcio d’angolo su cui Arpino salta più in alto di tutti e fa 3 a 0.

Tabellino:

Legnano: Ravarelli, Pagani (dal 90’ Silvestre), Losio, Myrtollari, Arpino, Zeroli, M. Kone (dal 65’ O. H. Kone), Vernocchi, Romano (dall’80’ Banfi), Rocco (dall’85’ Cosentino), Forte (dal 76’ Donnarumma). A disposizione: Pallavicini, Oliviero, Benedetti, Grisorio. Allenatore: Palo



Pinerolo: Faccioli, Gjura, Utieyn (dal 73’ A. Micelotta), Campagna (dall’85’ Dedominici), Ambrogio (dal 56’ Galasso), Tonini, Amansour, Campra (dal 61’ Ciliberto), De Riggi (dal 59’ D. Micelotta), Pinelli, Ozara. A disposizione: Bonissoni, Viretto, Mastrogiacomo, Costantino. Allenatore: Rignanese.