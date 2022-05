AC Legnano – USD Casatese si giocherà domenica 29 maggio alle ore 16:00

La Serie D sta per scoprire quale squadra vincerà i playoff dopo un campionato davvero lungo e avvincente con tanti colpi di scena e ribaltamenti di classifica.

Come riportato dal sito dell'USD Casatese:

"La finale play off AC Legnano – USD Casatese è prevista per domenica 29 maggio alle ore 16:00 allo stadio Municipale Giovanni Provasi sito in Via Generale Luigi Cadorna, 11 a Castellanza provincia di Varese."