Un Legnano mai in partita contro la Castellanzese saluta la Serie D: highlights del match

È stata una giornata triste per Legnano, infatti, in casa contro la Castellanzese, i lilla hanno perso malamente i playout con il risultato di 0 a 5, retrocedendo in Eccellenza.

Il racconto del match.

Gli ospiti partono forte e al 7’ Bagatini entra su Colombo, l’arbitro estrae il rosso ed assegna il penalty. Dal dischetto va Chessa che non sbaglia.

Il raddoppio arriva all’11, nuovamente con Chessa, che anticipa tutti su una mischia in area e sigla la sua doppietta.

Al 21’ arriva pure il tris: dopo una serie di batti e ribatti in area, la palla finisce sulla testa di Boccadamo che condanna definitivamente il Legnano.

La Castellanzese non ne ha abbastanza e al 74’ va in rete con Mazzi, che tira una palombella da fuori area che si insacca.

Cinque minuti dopo arriva anche il pokerissimo: errore difensivo del Legnano che avvantaggia Boccadamo, bravo nel rimanere freddo davanti al portiere.

Il Legnano saluta la Serie D.

A breve gli highlights del match.