Ufficiale, il Legnano chiude il colpo Stefano Banfi

Mercato in fibrillazione in casa Legnano con il primo acquisto ufficiale dei Lilla: il giovane attaccante Stefano Banfi in arrivo dalla Pro Patria in Serie C.

Il comunicato social della società:

"Stefano Banfi è il primo giocatore che ha sposato il nuovo progetto lilla. Attaccante giovane, con tanta fame e già in doppia cifra due anni fa in Serie D. Sul nostro sito il comunicato ufficiale".