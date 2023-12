Il Legnano chiude un colpo importantissimo in attacco

Il mercato non dorme mai, lo sa bene il Legnano, che mette a segno un colpo pazzesco nel reparto offensivo per festeggiare al meglio il Natale.

È ufficiale l’arrivo di Emanuele Bardelloni, che ha vestito le maglie in Serie D di Trento, Adrense, Franciacorta, Crema, Virtus Ciserano, Desenzano.

Il comunicato del club:

“L’augurio del presidente Emiliano Montanari per un 2024 a tinte lilla non si è fermato con l’esortazione a giocatori e staff durante il pranzo di Natale. Come ulteriore ciliegina sulla torta del mercato invernale ecco un rinforzo in attacco per scalare la classifica.

Nella giornata di ieri, grazie ad una trattativa lampo portata avanti dal tandem formato dal dg Alessio Ferroni e dal ds Vincenzo Minguzzi, ecco la chiusura per l’approdo allo stadio Mari di Emanuele Bardelloni. Il giocatore, proveniente dal Crema, si è già presentato a Legnano per firma e foto di rito. L’attaccante classe 1990 è reduce da una prima parta di stagione con 17 presenza e 7 reti, due delle quali da avversario proprio ai lilla”.