Legnano: due nuovi ingressi in società

Nella giornata di ieri, lunedì 13 giugno, presso Welcome Hotel, il Legnano ha indetto una conferenza stampa condotta dal Presidente Giovanni Munafò:

"Sono veramente orgoglioso di avere con noi come persona vicina alla società Roberto Simonini. La famiglia Legnano si allarga con una persona che ci potrà dare un importante supporto e consiglio avendo avuto lui esperienze in Serie D. Non faccio promesse, ma ci metteremo tutto l'impegno di questo mondo per fare ancora qualcosa di più. Stiamo cercando di fare un Legnano che piano piano diventerà pronto a nuove sfide. La parte tecnica invece sarà affidata a Raffaele Ferrara, che sarà il direttore sportivo. E' un amico, un conoscitore di calcio. Presentarlo è facile, avrà la piena fiducia e la totale gestione.”

Presenti, inoltre, alla conferenza anche i due vicepresidenti, Nazareno Tiburzi e Alberto Tomasich e il DG Francesco Focone.