Il Legnano floppa nell'ultima giornata del girone di andata contro il Gozzano

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Non è fortunata l’ultima giornata di campionato del Legnano prima della sosta, infatti, i padroni di casa sono usciti sconfitti 0 a 2 dal Gozzano.

Le due compagini erano a pari punti con 26 punti e per questo motivo si poteva considerare un vero e proprio scontro diretto.

Gli ospiti sono andati a segno nel primo tempo con Rao e nella seconda frazione con Dalmasso.

La pausa arriva in un momento giusto per i lilla, che hanno assolutamente bisogno di ricaricare le pile per affrontare il girone di ritorno.