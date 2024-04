Il Legnano ha trovato un’intesa con i calciatori per i pagamenti dei rimborsi spese

“L’A.C. Legnano 1913 rende noto di aver raggiunto in data odierna un’intesa con i calciatori della prima squadra per i pagamenti dei rimborsi spese della stagione sportiva in corso.

Con rammarico per quanto accaduto in questi giorni, la società ritiene utile precisare che i ritardi sono dovuti ai passaggi di consegne tra i professionisti incaricati alla contabilità. “Tutti gli sportivi sotto contratto- sottolinea il Presidente del club lilla Enea Benedetto -sono stati pagati.

Vi sono due contenziosi legati ad altrettante multe comminate dalla società nei confronti di alcuni tesserati, colpevoli, da quanto ci è stato riferito, di un comportamento ingiurioso verso alcuni nostri sostenitori.

Stiamo appurando i fatti. Entro la mattinata di domani - prosegue Benedetto- auspichiamo che i passaggi di consegne vengano terminati. La squadra, lo staff e tutti i dirigenti, uniti come sempre. onoreranno la maglia e la Storia del A.C. Legnano Calcio con la professionalità che li ha sempre contraddistinti.

L'unica cosa che conta è vincere le prossime partite e siamo tutti concentrati e determinati per il raggiungimento di questo obiettivo”. L’A.C Legnano 1913 si riserva, nelle prossime settimane, di verificare la linearità contabile della società una volta terminati i passaggi di consegne.”

(Comunicato Legnano)