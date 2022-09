Legnano, il presidente Munafò può sorridere: "Ho visto una squadra compatta e grintosa"

Tanti sorrisi in casa Legnano dopo la vittoria contro il Borgosesia, che ha donato tranquillità a un ambiente che stava vivendo un momento complicato.

Il primo successo stagionale ha rasserenato soprattutto il presidente, Giovanni Munafò:

“Ho visto una squadra compatta e grintosa in campo, due caratteristiche che devono essere sempre presenti durante tutto l’arco della stagione. La partenza non è stata quella che tutti noi ci aspettavamo, ma ero sicuro che la squadra avrebbe reagito dando una risposta importante. Come è avvenuto giovedì scorso.

I rapporti all’interno della nostra società sono sempre stati solidi e forti. A maggior ragione ora, dove speriamo che la vittoria possa essere la scintilla che dia il via alla nostra stagione. Ho voluto fortemente la presenza in società di una persona come Roberto Simonini, grande appassionato e conoscitore di calcio. E la fiducia nel direttore sportivo Raffaele Ferrara non è mai mutata”.