Legnano, ufficiale il nuovo direttore sportivo della Prima squadra

“La società Ac Legnano Calcio comunica che da quest’oggi la gestione sportiva della prima squadra sarà affidata a Vincenzo Minguzzi. Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro per riportare la squadra nelle posizioni che merita.

Il nuovo ds approda al Mari dopo l’ultima esperienza al Brindisi. In precedenza ha lavorato anche alla Carrarese, al Grosseto (con cui ha conquistato la prima storica promozione dei Maremmani in Serie B) e al Rieti. Con la Viterbese ha ottenuto la promozione in Lega Pro.

L'augurio del presidente Emiliano Montanari è che arrivi la scossa che la piazza merita.”

(Comunicato Legnano)