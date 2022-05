Il Legnano pareggia contro il Caravaggio ed entra matematicamente nei playoff

Nella 37esima giornata del campionato di Serie D Girone B, il Legnano entra matematicamente nei playoff pareggiando contro il Caravaggio 0 a 0.

La partita non è stata sicuramente una delle più belle della competizione però è bastata ai lilla per poter festeggiare l’opportunità di essere promossa nel campionato di Serie C.

I ragazzi di Sgrò nell’arco del match collezionano qualche occasione con Bettoni e Barazzetta ma il vero protagonista della gara è stato Tamma che ha blindato la porta sulle molte palle pericolose create da: Brioschi, Aprile e Lleshaj.

L’obiettivo iniziale fissato dalla società è stato quindi raggiunto con una giornata d’anticipo anche se resta da capire in quale posizione finirà il campionato il Legnano.