Il Legnano ufficializza una nuova mezzala

"Il Legnano rinforza il centrocampo con l'innesto di Matteo Galli. La mezzala con il fiuto del gol (classe 2000) proviene da un buon avvio di stagione con l'Ardor Lazzate in Eccellenza stoppato da un problema muscolare. Messo alle spalle lo stop, Matteo è pronto a dare il suo contributo in maglia lilla.

Il giocatore, sbocciato con la maglia del Verbano nelle passate stagioni e cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, si è già inserito nel gruppo a disposizione di mister Francesco Punzi che lo ha portato in panchina nella trasferta di Sestri Levante. Galli ha già avuto modo di mettersi in luce nell'amichevole della settimana scorsa contro la Solbiatese in cui ha siglato il gol del temporaneo 1-1."

(Comunicato Legnano)