Il Legnano ufficializza centrocampista classe '98 Alessandro Vernocchi

Il Legnano continua a rinforzare la rosa per la stagione 2022/23 con un nuovo innesto di grandissima qualità: Alessandro Vernocchi.

Il comunicato del club:

“A.C. Legnano è lieta di dare il benvenuto in maglia lilla ad Alessandro Vernocchi.

Classe 1998, nelle ultime tre stagioni alla Caronnese in Serie D, arriva a Legnano per prendere in mano le redini del gioco lilla. Protagonista di un campionato in crescendo, nell’ultima stagione, Vernocchi ha scelto il Legnano come ulteriore step nella sua carriera.

Uscito dalla Reggiana nel settore giovanile, è passato dal Milano City e poi, in Eccellenza, dal Busto 81. Poi tre anni a Caronno Pertusella, dove ha giocato sia come mezzala che come regista, ruolo ricoperto nell’ultima stagione. Cinque gol in maglia rossoblù e, in totale, più di 100 presenze in Serie D.

Ora l’arrivo a Legnano, benvenuto in maglia lilla Alessandro!”