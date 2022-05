Il Legnano vince contro il Villa Valle e torna al secondo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Nella 36esima giornata del campionato di Serie D Girone B, il Legnano si rialza dopo il tonfo avuto contro la Leon e batte il Villa Valle 2-1.

I lilla si portano in vantaggio al quando Bingo va sulla destra e mette un bellissimo pallone in mezzo che Confalonieri deve solo appoggiare in rete a porta vuota.

Al 57’ arriva il pareggio del Villa Valle con Castelli bravissimo a ribadire in rete una palla all’interno dell’area piccola.

Svolta della gara al minuto 62’: Adobati stende Ronzoni a centrocampo, doppio cartellino giallo.

Dopo molti assalti il goal vittoria arriva a 5 minuti dalla fine: Bingo di testa non sbaglia e regala i tre punti ai suoi, agganciando il secondo posto.

Legnano: Tolomeo, Caradonna, Barbui, Bini, Bettoni, Ronzoni, Beretta (dal 68’ Bertoli), Confalonieri, Quaggio (dal 55’ Ravasi), Bingo (dall’86’ Robbiati), Gasparri (dal 55’ Barazzetta). A disposizione: Ferragina, Bertonelli, Moracchioli, Becchi, Tamma. Allenatore: Sgrò.



Villa Valle: Cavalieri (dall’87 Pisoni), Adobati, Fattori, Ambrosini, Martini (dal 78’ Motta), Maritto, Colferai (dall’87’ Perrotti), Priola, Seck, Castelli (dal 63’ Mandelli), Radaelli. A disposizione: Cassinelli, Cusati, Opoola, Barbieri, Susso. Allenatore: Magnone.