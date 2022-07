Ufficiale, Francesco Leuce è un nuovo giocatore del Bresso

Continua la campagna di rafforzamento del Bresso che dopo la retrocessione in Prima Categoria vuole ritornare in fretta in Promozione.

La società ha comunicato sui propri social l’arrivo del nuovo difensore Francesco Leuce:

“Francesco Leuce, difensore centrale classe 1995, sarà un giocatore della Bresso Calcio per la stagione 2022/2023.

Benvenuto Francesco e in bocca al lupo per la nuova stagione!”