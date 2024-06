Il Lille ufficializza l'addio di Fonseca: il tecnico approderà al Milan

Ormai è ufficiale, Paulo Fonseca e il Lille non continueranno insieme il prossimo anno. Il portoghese nei prossimi giorni verrà ufficializzato dal Milan.

Il club francese, infatti, ha appena annunciato sui propri canali ufficiali l'addio del tecnico, che verrà rimpiazzato da Bruno Génésio, miglior allenatore di Ligue 1 del 2022, in arrivo dal Rennes.

Il comunicato del club:

"Allenatore del LOSC dal 2022, Paulo Fonseca lascia il club dopo due stagioni di collaborazione, al termine di questa stagione 2023-2024.

Il tecnico portoghese di 51 anni e il suo staff hanno contribuito a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, tra cui spicca particolarmente il quarto di finale dell'UEFA Europa Conference League contro l'Aston Villa, un evento senza precedenti nella storia del LOSC. Conclude così la sua avventura a Lille qualificando - insieme ai giocatori - il LOSC per il terzo turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League per la stagione 2024-2025.

"A nome di tutte le componenti del LOSC, desidero ringraziare Paulo per il lavoro svolto nelle due stagioni vissute insieme, e per la straordinaria relazione stabilita con lui in questi 24 mesi. L'avventura è stata molto bella sia professionalmente che umanamente. Gli auguro tanto successo con il suo futuro club." Olivier Létang, Presidente del LOSC.

Il presidente, i dirigenti e tutto il club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione e di emozioni. Riconoscono il suo professionalismo e il suo impegno nel progetto del Lille durante queste due bellissime stagioni e gli augurano tanta felicità e successo nella sua prossima avventura sportiva."