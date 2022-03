Champions League, Liverpool-Inter: out Dzeko, Salah dal 1’

Dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa, a San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi prova a riscattarsi contro il Liverpool direttamente ad Anfield. I nerazzurri si giocano il tutto per tutto in ottica Champions dove, al momento, solo un’impresa consentirebbe alla quadra milanese di accedere ai quarti di finale.

A caccia della vittoria, l’Inter scende in campo senza Dzeko ma con una formazione composta da Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez e Lautaro Martinez.

Dall’altra parte, la squadra di Klopp affronterà la partita nello stadio di casa schierando dal primo minuto Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota; Mané.