LND Lombardia celebra la giornata nazionale del personale sanitario

In occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, in programma il 20 febbraio 2023, la Lega Nazionale Dilettanti propone per tutte le gare in programma dal 17 al 20 febbraio 2023 di effettuare l’ingresso in campo delle squadre accompagnate dagli operatori sanitari e dare lettura di un messaggio affinché quanto accaduto non venga dimenticato.

Questo il testo che sarà letto in tutti gli impianti sportivi:

“Il 20 febbraio è stato il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”, il primo caso attaccato dal virus Sars – Cov 2. La Lega Nazionale Dilettanti non dimentica gli uomini e le donne che si sono messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale, anche pagando con la loro stessa vita. Presenti anche nelle partite di calcio, sono a bordo campo, sotto il sole o sotto la pioggia, sempre pronti a tutela della salute e per intervenire nei casi di infortunio. Un sacrificio impagabile, un patrimonio prezioso. Il mondo del calcio ringrazia con tutto il cuore dei Dilettanti”.