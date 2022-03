Longo regala la vittoria all'Arconatese

L'Arconatese di misura vince contro la Folgore Caratese grazie al gol messo a segno da Stefano Longo nel primo tempo. Una buona gara da parte della formazione milanese che è riuscita a contenere il nervosismo degli avversari, che hanno concluso in nove uomini per l’espulsione - una per tempo - di Lofaso e poi di Gigli con cartellino rosso diretto per fallo di reazione.

In ogni caso la compagine milanese dopo la pesante sconfitta subito contro lo Sporting Franciacorta ha trovato la reazione giusta, portandosi a 46 punti a solo quattro di distanza dal Legnano che occupa l'ultima posizione utile per i playoff. Domenica in casa affronteranno le lucertole della Vis Nova Giussano.

Ecco le altre gare del weekend:



Breno - City Nova

Brianza Olginatese - Ponte San Pietro

Caravaggio - Sona

Casatese - Desenzano

Crema - Castellanzese

Legnano - Brusaporto

Real Calepina - Virtus Ciserano

Sp. Franciacorta - Folgore Caratese

Villa Valle - Leon