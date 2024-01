LR Vicenza-Giana Erminio: lo scontro playoff viene vinto dai padroni di casa

“Trasferta a Vicenza per la 21ª giornata di campionato, dove lo scontro diretto fra i padroni di casa e la Giana Erminio ha sorriso al Vicenza, che ha tenuto in casa l’intera posta in palio.

Per lo scontro diretto in casa del Vicenza, mister Chiappella conferma il modulo e varia alcuni interpreti: davanti a Zacchi, la difesa è composta dal collaudato trio Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Franzoni, Pinto e Ballabio, affiancati da Lamesta a destra e Groppelli a sinistra; in avanti Fumagalli e Verde. Si parte e al 3’ Fumagalli aggancia il pallone conquistato da Groppelli sulla trequarti e conquista il primo angolo della gara.

Al 4’ Pellegrini lanciato sul filo del fuorigioco avanza da solo verso la porta, ma la sua conclusione si spegne a lato di pochissimo, alla destra di Zacchi. All’8’ Vicenza in vantaggio con Della Morte, che aggancia il lancio da centrocampo e scatta da solo sino ad arrivare a tu per tu con Zacchi, non sbagliando la conclusione.

Al 13’ raddoppio del Vicenza con De Col, che dopo un cross dal fondo di Della Morte, solo sfiorato da Zacchi in uscita, aggancia il pallone depositandolo in rete a porta vuota. Al 20’ Fumagalli scarta l’avversario sulla corsia di sinistra e serve al limite Ballabio, che scarica verso la rete una palla che sorvola di poco la traversa. Al 33’ punizione per la Giana dai 25 metri: Lamesta calcia di poco sopra la traversa.

Al 38’ dopo un’azione del Vicenza in area biancazzurra, Della Morte prova la conclusione rasoterra, bloccata da Zacchi. Al 39’ ci riprova Ferrari da fuori area, alta. Al 41’ primo angolo del match anche per il Vicenza, Rossi crossa in area, dove Costa dal limite va alla conclusione potente, respinta con un grande intervento da Zacchi, che così fa ripartire i suoi: Franzoni passa a Lamesta, che serve Verde inseritosi in area, il quale con una bella apertura conclude alle spalle di Confente, segnando il suo secondo gol in campionato e riaprendo la gara.

Dopo l’intervallo rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 5’ Fumagalli riceve palla da Verde, avanza e conclude dal limite dell’area, chiamando Confente a distendersi, parando senza trattenere. Al 22’, dopo un prolungato possesso palla della Giana, Fumagalli dal limite va alla conclusione, potente ma centrale. Al 24’ triplo cambio per la Giana: Messaggi per Groppelli, Caferri per Ballabio e Fall per Verde, mentre per il Vicenza esce Della Morte per Jimenez. Al 29’ per il Vicenza esce Pellegrini per Rolfini.

Al 34’ secondo giallo a Ferrari per una gomitata a Ferrante, Vicenza in dieci uomini. Al 36’ per la Giana fuori Pinto per Marotta e fuori anche Previtali per Barzotti. Al 39’ Giana vicinissima al pareggio, cross di Barzotti dalla destra per Fall, che viene anticipato di un soffio da Confente, la palla si impenna e sfiora l’incrocio dei pali, per poi essere allontanata da Ierardi in extremis.

Nel miglior momento della Giana, però, contropiede del Vicenza con Ierardi che lancia Rolfini, il quale arriva a tu per tu con Zacchi e non sbaglia, segnando il tris biancorossi. Al 44’ triplo cambio per il Vicenza: Proia per Costa, Tronchin per Cavion e Sandon per Rossi.”

(Comunicato Giana Erminio)

L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO 3-1

L.R. Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Cuomo; De Col, Cavion (Tronchin 44’ st), Rossi (Sandon 44’ st), Costa (Proia 44’ st); Della Morte (Jimenez 24’ st), Pellegrini (Rolfini 29’ st); Ferrari. A disp: Massolo, Siviero, , Greco, Scarsella, , Valietti, Lattanzio, Talarico, , Fantoni. Allenatore: Stefano Vecchi

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali (Barzotti 36’ st), Ferrante, Minotti; Lamesta, Franzoni, Pinto (Marotta 36’ st), Ballabio (Caferri 24’ st), Groppelli (Messaggi 24’ st); Fumagalli, Verde (Fall 24’ st). A disp: Pirola, Magni, Boafo, Perna, Colombara, Francolini, Corno, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Gabriele Sacchi di Macerata. Assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara e Davide Fedele di Lecce. Quarto ufficiale: Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno

Marcatori: Della Morte (V) 8’ pt, De Col (V) 13’ pt, Verde (G) 43’ pt, Rolfini (V) 43’ st

Recupero: 2’ pt, 6’ st

Angoli: 1-1

Ammoniti: Groppelli (G) 46’ pt, Ferrari (V) 13’ e 34 st, Verde (G) 14’ st, Cuomo (V) 48’ st

Espulsi: Ferrari (V) 34’ st