L.R. Vicenza-Pro Sesto | Info biglietti Settore Ospiti

“L.R. Vicenza ha comunicato che i biglietti del settore ospiti (Curva Nord) relativi a LR Vicenza-Pro Sesto, gara valida per la 15a giornata del Campionato di Serie C Now 2023/24 in programma sabato 25 Novembre (ore 20:45) allo Stadio Menti di Vicenza sono acquistabili online sul circuito TicketOne sino alle ore 19:00 di venerdì 24 Novembre.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti

PREZZI “Curva Nord – ospiti”

– €15,00 intero + €0,50 prevendita

– €12,00 ridotto Donne, Over 60 (nati prima del 31/12/1963) + €0,50 prevendita

– €8,00 ridotto Under 18 (nati dopo l’01/01/2005) + €0,50 prevendita

– €5,00 ridotto Under 10 (nati dopo l’01/01/2013) + €0,50 prevendita”

(Comunicato Pro Sesto)