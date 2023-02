Che spettacolo tra Lucchese Femminile e Pro Sesto Women: il match finisce 3 a 3

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Nella 17esima giornata del campionato di Serie C Girone A Femminile, la Pro Sesto non riesce ad andare oltre il pareggio nello scontro diretto in casa della Lucchese.

Il primo tempo vede le due squadre battagliarsi alla pari con le padrone di casa che passano in vantaggio con Orsi e si fanno rimontare al 33’ da Arrigoni.

Nella seconda frazione gli ospiti passano avanti con Biffi e provano a gestire il vantaggio, ma la squadra toscana reagisce e trova addirittura il sorpasso con Catalano e Valtolina.

La Pro riprende in mano la partita con il gol del 3-3 di Carcassi e prova ad ottenere i tre punti con un arrembaggio finale: due traverse in un minuto per la squadra di Ruocco e una parata strepitosa del portiere toscano negano il gol del 4-3.

Lucchese Femminile – Pro Sesto 3-3

LUCCHESE FEMMINILE: Passarella, Catalano, Lehmann, Piccini, E. Orsi (37’ st Campagni), Fricano, Bengasi, Sabia, Fradinho, Fenili, Valtolina. (A disp.: Abraini, Laface, Migliavacca, Moriconi, I. Orsi). All. Carruezzo.

PRO SESTO: Selmi, Dellacqua (32’ st Ebali), Biffi, Ciocca (20’ st Baruffaldi), Arrigoni, Riva (20’ st Raimondo), Esposito, Carcassi, Pedrazzani, Gentile, Marasco (8’ st Liuzzi). (A disp.: Pizzardi, Citelli, Baruffaldi, Brambilla). All. Ruocco.

Arbitro: Borghi di Modena.

Reti: 20’ pt E. Orsi, 33’ pt Arrigoni, 2’ st Biffi, 17’ st Catalano, 20’ st Valtolina, 38’ st Carcassi.